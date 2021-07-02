Hindistan'da Kovid-19 salgınında ölü sayısı 400 bini aştı
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Hindistan'da Kovid-19 salgınında ölü sayısı 400 bini aştı

Hindistan'da Kovid-19 salgınında ölü sayısı 400 bini aştı
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 400 bini aştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 400 bini aştı.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 853 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 400 bin 312'ye yükseldi.

Son 24 saatte 46 bin 617 vakanın kaydedildiği ülkede, 59 bin 384 kişi sağlığına kavuştu.

Tedavisi süren hasta sayısı 509 bin 647'e düştü.

İyileşenlerin sayısı 1 aydan fazla süredir günlük bazda yeni vaka sayısını aşarken salgının sağlık sistemine getirdiği yükün kısmen hafiflediği gözlendi.

Toplam 29 milyon 548 bin 302 kişinin sağlığına kavuştuğu ülkede, iyileşme oranı yüzde 97'ye ulaştı.

Toplam vaka sayısı ise 30 milyon 458 bin 251'e yükseldi.

Uygulanan aşı dozu 340 milyonu aştı

Hindistan Sağlık Bakanlığı, 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında bugüne dek 340 milyon 80 bin doz aşı yapıldığını bildirdi.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama, henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Hindistan, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en fazla vakanın görüldüğü 2'nci, en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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