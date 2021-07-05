Hindistan'da Kovid-19 salgınında hasta sayısının azalışı sürüyor
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Hindistan'da Kovid-19 salgınında hasta sayısının azalışı sürüyor

Hindistan'da Kovid-19 salgınında hasta sayısının azalışı sürüyor
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, tedavisi süren hasta sayısı azalmaya devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, tedavisi süren hasta sayısı azalmaya devam ediyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 39 bin 796 yeni vaka tespit edildi, 723 kişi öldü, 42 bin 352 hasta iyileşti.

Tedavisi süren hasta sayısı da 482 bin 71'e geriledi.

İyileşenlerin sayısı 1 aydan fazla süredir günlük bazda yeni vaka sayısını aşarken, salgının sağlık sistemine getirdiği yükün kısmen hafiflediği gözleniyor.

Toplam 29 milyon 700 bin 430 kişinin sağlığına kavuştuğu ülkede, iyileşme oranı yüzde 97,1'e ulaştı.

Toplam vaka sayısı 30 milyon 585 bin 229'a, virüse bağlı can kaybı sayısı 402 bin 728'e çıktı.

Uygulanan aşı dozu 351 milyonu aştı

Hindistan Sağlık Bakanlığı, 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında, bugüne dek yaklaşık 352 milyon 890 bin doz aşı yapıldığını bildirdi.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Hindistan, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en fazla vakanın görüldüğü ikinci ve en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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