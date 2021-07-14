Hindistan'da Kovid-19 salgınında hasta sayısındaki düşüş sürüyor
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Hindistan'da Kovid-19 salgınında hasta sayısındaki düşüş sürüyor

Hindistan'da Kovid-19 salgınında hasta sayısındaki düşüş sürüyor
Anadolu Ajansı / Nuri Aydın - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, tedavisi süren hasta sayısı azalmaya devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, tedavisi süren hasta sayısı azalmaya devam ediyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 38 bin 792 yeni vaka tespit edilirken 624 kişi öldü, 41 bin hasta iyileşti.

Tedavisi süren hasta sayısı 429 bin 946 olarak kaydedildi.

İyileşenlerin sayısı 61 gündür günlük bazda yeni vaka sayısını aşarken salgının sağlık sistemine getirdiği yükün kısmen hafiflediği gözleniyor.

Toplam 30 milyon 104 bin 720 kişinin sağlığına kavuştuğu ülkede, iyileşme oranı yüzde 97,28 olarak kaydedildi.

Toplam vaka sayısı 30 milyon 946 bin 74'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 411 bin 408'e çıktı.

Uygulanan aşı dozu 387 milyonu aştı

Hindistan Sağlık Bakanlığı, 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında, bugüne dek 387 milyon 697 bin 935 doz aşı yapıldığını bildirdi.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Hindistan, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en fazla vakanın görüldüğü 2'nci, en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke" olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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