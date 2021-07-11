Hindistan'da Kovid-19 salgınında hasta sayısındaki düşüş, sağlık sisteminin yükünü kısmen hafifletiyor
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Hindistan'da Kovid-19 salgınında hasta sayısındaki düşüş, sağlık sisteminin yükünü kısmen hafifletiyor

Hindistan'da Kovid-19 salgınında hasta sayısındaki düşüş, sağlık sisteminin yükünü kısmen hafifletiyor
Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, tedavisi süren hasta sayısı azalmaya devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, tedavisi süren hasta sayısı azalmaya devam ediyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 41 bin 506 yeni vaka tespit edildi, 895 kişi öldü, 41 bin 526 hasta iyileşti.

Tedavisi süren hasta sayısı 454 bin 118 olarak kaydedildi.

İyileşenlerin sayısı 58 gündür günlük bazda yeni vaka sayısını aşarken salgının sağlık sistemine getirdiği yükün kısmen hafiflediği gözleniyor.

Toplam 29 milyon 975 bin 64 kişinin sağlığına kavuştuğu ülkede, iyileşme oranı yüzde 97,2 olarak kaydedildi.

Toplam vaka sayısı 30 milyon 837 bin 222'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 408 bin 40'a çıktı.

Ülkede 2-9 Temmuz'da 1000'in altında seyreden virüse bağlı günlük ölüm sayısı dün 1206 olarak kaydedilmişti.

Uygulanan aşı dozu 376 milyonu aştı

Hindistan Sağlık Bakanlığı, 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında, bugüne dek 376 milyon 32 bin 586 doz aşı yapıldığını bildirdi.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Hindistan, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en fazla vakanın görüldüğü 2'nci, en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke" olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

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