Hindistan'da Kovid-19 salgınında hasta sayısı tekrar düşüşe geçti
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Hindistan'da Kovid-19 salgınında hasta sayısı tekrar düşüşe geçti

Hindistan'da Kovid-19 salgınında hasta sayısı tekrar düşüşe geçti
Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da tedavisi süren hasta sayısı tekrar düşüşe geçti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da tedavisi süren hasta sayısı tekrar düşüşe geçti.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 35 bin 342 yeni vaka tespit edilirken, 483 kişi öldü, 38 bin 740 hasta iyileşti.

Tedavisi süren hasta sayısı ise düne göre 3 bin 881 azaldı ve 405 bin 513 olarak kayıtlara geçti.

Toplam 30 milyon 468 bin 79 kişinin sağlığına kavuştuğu ülkede vaka sayısı 31 milyon 293 bin 62'ye, can kaybı sayısı 419 bin 470'e çıktı.

Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı dün 507, 21 Temmuz'da 3 bin 998, 20 Temmuz'da 374, 19 Temmuz'da 499, 18 Temmuz'da 518, 17 Temmuz'da 560, 16 Temmuz'da 542, 15 Temmuz'da 581 olarak kaydedilmişti.

Yerel medyadaki haberlerde, 21 Temmuz'daki artışa Maharaştra'da daha önce bildirilmeyen ölü sayılarının topluca eklenmesinin neden olduğu belirtilmişti.

Uygulanan aşı dozu 423,4 milyona ulaştı

Hindistan Sağlık Bakanlığı, 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında, bugüne dek 423,4 milyon doz aşı yapıldığını bildirdi.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Hindistan, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en fazla vakanın görüldüğü 2'nci, en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke" olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı

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