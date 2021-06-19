Hindistan'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı azalmaya devam ediyor
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Hindistan'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı azalmaya devam ediyor

Hindistan'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı azalmaya devam ediyor
Anadolu Ajansı / Emre Aytekin - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da vaka sayıları günlük bazda azalmayı sürdürüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da vaka sayıları günlük bazda azalmayı sürdürüyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 60 bin 753 yeni vaka tespit edilirken virüs nedeniyle 1647 kişi hayatını kaybetti.

Günlük vaka sayısı son 74 günün en düşük seviyesine geriledi.

Vaka sayısı 4 Nisan'da 100 binin, 15 Nisan'da 200 binin, 21 Nisan'da 300 binin, 30 Nisan'da 400 binin üzerine çıkmıştı.

Ülkede toplam vaka sayısı 29 milyon 823 bin 546'ya, can kaybı sayısı 385 bin 137'ye çıktı.

İyileşenlerin sayısı, yeni vaka sayısını aşıyor

Hindistan'da son 24 saatte 97 bin 743 Kovid-19 hastası iyileşti. İyileşenlerin sayısı 1 aydan fazla süredir yeni vaka sayısını aşarken salgının sağlık sistemine getirdiği yükün kısmen hafiflediği gözleniyor.

İyileşme oranının yüzde 96,16'ya çıktığı ülkede, 760 bin 19 hastanın tedavisi sürüyor.

Uygulanan aşı dozu 272 milyonu geçti

16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında bugüne dek 272 milyon 388 bin dozdan fazla aşı yapıldı.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Hindistan, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en fazla vakanın görüldüğü 2'nci, en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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