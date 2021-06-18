Hindistan'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı azalmaya devam ediyor
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Hindistan'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı azalmaya devam ediyor

Hindistan'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı azalmaya devam ediyor
Anadolu Ajansı / Nuri Aydın - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da vaka sayıları günlük bazda azalmayı sürdürüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da vaka sayıları günlük bazda azalmayı sürdürüyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 62 bin 480 yeni vaka tespit edilirken 1587 kişi hayatını kaybetti.

Dün, günlük vaka sayısı 67 bin 208, ölü sayısı 2 bin 330 kişi olarak açıklanmıştı.

Vaka sayısı 4 Nisan'da 100 binin, 15 Nisan'da 200 binin, 21 Nisan'da 300 binin, 30 Nisan'da 400 binin üzerine çıkmıştı.

Ülkede toplam vaka sayısı 29 milyon 762 bin 793'e, can kaybı sayısı 383 bin 490'a çıktı.

İyileşenlerin sayısı, son 1 aydır yeni vaka sayısını aşıyor

Hindistan'da son 24 saatte 88 bin 977 Kovid-19 hastası iyileşti. İyileşenlerin sayısı son 1 aydır yeni vaka sayısını aşarken salgının sağlık sistemine getirdiği yükün kısmen hafiflediği gözleniyor.

İyileşme oranının yüzde 96,03'e çıktığı ülkede, 798 bin 656 hastanın tedavisi sürüyor.

Uygulanan aşı dozu 268 milyonu geçti

16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında bugüne dek 268 milyon 960 bin dozdan fazla aşı yapıldı.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Hindistan, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en fazla vakanın görüldüğü 2'nci, en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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