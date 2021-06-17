Hindistan'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısında düne göre artış kaydedildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, vaka sayılarında düne göre artış görülürken, hayatını kaybedenlerin sayısı azaldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, vaka sayılarında düne göre artış görülürken, hayatını kaybedenlerin sayısı azaldı.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 67 bin 208 yeni vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle 2 bin 330 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede dün günlük vaka sayısı 62 bin 224, ölü sayısı 2 bin 542 kişi olarak açıklanmıştı.

Vaka sayısı 4 Nisan'da 100 binin, 15 Nisan'da 200 binin, 21 Nisan'da 300 binin, 30 Nisan'da 400 binin üzerine çıkmıştı.

Toplam vaka sayısı 29 milyon 700 bin 313'e, can kaybı sayısı ise 381 bin 903'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı, son 1 aydır yeni vaka sayısını aşıyor

Hindistan'da son 24 saatte 103 bin 570 Kovid-19 hastası iyileşti. İyileşenlerin sayısı son 1 aydır yeni vaka sayısını aşarken, salgının sağlık sistemine getirdiği yükün kısmen hafiflediği gözleniyor.

İyileşme oranı yüzde 95,93'e çıkarken 826 bin 740 hastanın tedavisi sürüyor.

Uygulanan aşı dozu 265 milyonu geçti

16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında bugüne dek 265 milyon 519 bin dozdan fazla aşı yapıldı.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama, henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Hindistan, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en fazla vakanın görüldüğü ikinci, en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz