Hindistan'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 1 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesinde
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Hindistan'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 1 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesinde

Hindistan'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 1 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesinde
Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, son 24 saatte görülen 70 bin 421 vaka ile 1 Nisan'dan bu yana en düşük günlük vaka sayısı kaydedildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, son 24 saatte görülen 70 bin 421 vaka ile 1 Nisan'dan bu yana en düşük günlük vaka sayısı kaydedildi.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 3 bin 921 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, günlük 70 bin 421 vaka ile 1 Nisan'dan bu yana görülen en düşük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Toplam vaka sayısı 29 milyon 510 bin 410'a, ölü sayısı ise 374 bin 305'e çıktı.

Virüs kaynaklı ölümlerde 10 Haziran'da hızlı bir artış gözlemlenmiş ve 6 bin 148 ile bir günde kaydedilen en yüksek ölü sayısına ulaşılmıştı.

Ölü sayısındaki bu hızlı yükseliş, Bihar eyaletinde eksik ölüm kayıtlarının toplam ölü sayısına eklenmesi ile açıklanmıştı.

Maharashtra eyaletindeki ölü sayısı da 11 Haziran'da güncellenmiş ve eksik kayıtlar, ülkede bugüne kadar kaydedilen virüs kaynaklı ölü sayısına eklenmişti.

Günlük can kaybı sayısı 28 Nisan'da 3 bini, 8 Mayıs'ta 4 bini aşmış, 19 Mayıs'ta 4 bin 529'a yükselmişti.

Hindistan'da günlük vaka sayısı 4 Nisan'da 100 binin, 15 Nisan'da 200 binin, 21 Nisan'da 300 binin, 30 Nisan'da 400 binin üzerine çıkmıştı.

Eksik kayıtların eklenmesi ile ölü sayısındaki artış, uzmanların gerçek vaka ve ölü sayısının belirtilenden çok daha yüksek olabileceği görüşünü destekler nitelikte.

İyileşenlerin sayısı, son 1 aydır yeni vaka sayısını aşıyor

Hindistan'da son 24 saatte 119 bin 501 Kovid-19 hastası iyileşti. İyileşenlerin sayısı son 1 aydır yeni vaka sayısını aşarken, salgının sağlık sistemine getirdiği yükün kısmen hafiflediği gözleniyor.

Öte yandan iyileşme oranı yüzde 95,43 olarak kayda geçti.

Uygulanan aşı dozu 254 milyonu geçti

16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında bugüne dek 254 milyon 8 bin dozdan fazla aşı yapıldı.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Hindistan, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en fazla vakanın görüldüğü 2. ve en fazla ölümün görüldüğü 3. ülke olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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Hindistan'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 1 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesinde - Haberler
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