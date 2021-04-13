Hindistan'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 161 binin üstünde seyrediyor
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Hindistan'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 161 binin üstünde seyrediyor

Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen - Haberler | Güncel
Hindistan'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 161 binin üstünde seyrediyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan'da son 24 saatte 161 bin 736 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan'da son 24 saatte 161 bin 736 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 161 bin 736 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 13 milyon 689 bin 453 oldu.

Ülkede en fazla vaka, 3 milyon 458 bin 996 ile Maharaştra, 1 milyon 172 bin 882 ile Kerala, 1 milyon 74 bin 869 ile Karnataka eyaletlerinde saptandı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Hindistan "dünyada en fazla vaka tespit edilen 2. ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 4. ülke" konumunda bulunuyor.

879 kişi yaşamını yitirdi

Son 24 saatte 879 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Hindistan'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 171 bin 58'e yükseldi.

Virüs bulaştıktan sonra iyileşenlerin sayısının 12 milyon 253 bin 697'ye ulaştığı ülkede, 1 milyon 264 bin 698 kişinin tedavisi sürüyor.

Ülkede dün, 168 bin 912 olarak açıklanan günlük vaka sayısı, Hindistan'da ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü 30 Ocak 2020'den bu yana "en yüksek günlük vaka artışı" olarak kayıtlara geçmişti.

Hindistan'da yapılan aşı sayısı 108 milyon dozu aştı

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede hastalığa karşı yaygın aşılama kampanyası yürütülüyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığı, ülkede uygulanan aşı sayısının 108 milyon 533 bin 85 doz olduğunu duyurdu.

Kovid-19 aşılama verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" internet sitesine göre, Hindistan, ABD ve Çin'in ardından "dünyada en fazla aşı yapılan 3. ülke" konumunda bulunuyor.

Vakaların yüksek olduğu Karnataka'da, sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak

Diğer yandan, vaka sayısının 1 milyon 74 bin 869'a ulaştığı Karnataka'da eyalet Başbakanı B.S. Yediyurappa, yaptığı basın açıklamasında, ülkedeki Kovid-19 vaka artışına rağmen sokağa çıkma yasağı uygulanmayacağını belirtti.

Yediyurappa, halka Kovid-19 önlemlerine uyma çağrısı yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

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