Hindistan'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 169 bine yaklaştı
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Hindistan'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 169 bine yaklaştı

Anadolu Ajansı / Emel Öz - Haberler | Güncel
Hindistan'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 169 bine yaklaştı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan'da günlük vaka sayısı, salgının başından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan'da günlük vaka sayısı, salgının başından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 168 bin 912 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 13 milyon 527 bin 717 oldu.

Bu, ülkede ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü 30 Ocak 2020'den bu yana "en yüksek günlük vaka artışı" olarak kayıtlara geçti

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Hindistan, toplam vaka sayısında Brezilya'yı geçti. Buna göre, Hindistan dünyada en fazla vaka tespit edilen 2. ülke olurken, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 4. ülke konumunda bulunuyor.

904 kişi yaşamını yitirdi

Son 24 saatte 904 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Hindistan'da ölenlerin sayısı 170 bin 179'a yükseldi.

Virüs bulaştıktan sonra iyileşenlerin sayısının 12 milyon 156 bin 529'a ulaştığı ülkede, 1 milyon 200 bin 979 kişinin tedavisi sürüyor.

Hindistan'da yapılan aşı sayısı 104 milyon dozu aştı

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede hastalığa karşı yaygın aşılama kampanyası yürütülüyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığı, ülkede uygulanan aşı sayısının 104 milyon 528 bin 565 dozu aştığını duyurdu.

Kovid-19 aşılama verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" internet sitesine göre, Hindistan, ABD ve Çin'in ardından "dünyada en fazla aşı yapılan 3. ülke" konumunda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz

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