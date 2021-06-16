Hindistan'da Kovid-19 salgını nedeniyle kapatılan Tac Mahal 2 ay sonra ziyarete açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hindistan'da Kovid-19 salgını nedeniyle kapatılan Tac Mahal 2 ay sonra ziyarete açıldı

Hindistan'da Kovid-19 salgını nedeniyle kapatılan Tac Mahal 2 ay sonra ziyarete açıldı
Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen - Haberler | Güncel

YENİ Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapatılan Tac Mahal, vakaların düşmesinin ardından 2 ay sonra yeniden ziyaret edilebilecek.

YENİ Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapatılan Tac Mahal, vakaların düşmesinin ardından 2 ay sonra yeniden ziyaret edilebilecek.

Agra bölge yargıcı Prabhu Narain Singh, 17. yüzyılda Babür Hükümdarı Şah Cihan tarafından inşa ettirilen tarihi yapının, sosyal mesafe tedbirleri altında bugünden itibaren sınırlı sayıda ziyaretçiye kapılarının açıldığını açıkladı.

Singh, ülkede turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerden biri olan ve salgın öncesinde günlük ziyaretçi sayısı 70 bine kadar çıkan anıt mezar ve camiden oluşan külliyeye günde, çevrim içi rezervasyon yaptıran 650 kişinin kabul edileceğini söyledi.

Tac Mahal'in girişinde ateşleri kontrol edilecek ziyaretçilerin, külliye sınırlarında maske takması ve sosyal mesafe kurallarına uyması zorunlu olacak. 2,5 ayın en düşük günlük vaka sayısının tespit edildiği ülkede, Tac Mahal'in yanı sıra birçok tarihi yapı ziyaretçi kabul etmeye başladı.

Tac Mahal'in bulunduğu Agra kentinde nisan ayında 500'e kadar yükselen günlük vaka sayısı dün 10 olarak kayıtlara geçmişti.

"Aşk için yapılmış en güzel anıt" daha önce savaş ve sel nedeniyle de kapatılmış

"Dünyanın 7 Harikası"ndan biri kabul edilen ve UNESCO Dünya Kültür Mirası eserleri içindeki Tac Mahal, nisan ayında Kovid-19 önlemleri kapsamında geçici olarak kapatılmıştı.

Tac Mahal Mart - Eylül 2020 tarihlerinde de salgın önlemleri kapsamında kapatılmıştı ve bu 6 aylık ziyaret yasağı, tarihi yapının en uzun süre kapalı kaldığı dönem olmuştu. Tac Mahal, 1971'deki Hindistan ile Pakistan arasındaki savaş ve 1978'de Agra kentinde sel felaketi sırasında kısa sürelerle kapalı kalmıştı.

Babür İmparatoru Şah Cihan'ın, 1632-1654 yıllarında, doğum yaparken hayatını kaybeden eşi Mümtaz Mahal anısına yaptırdığı anıt mezar, Türk-İslam mimarisinin önemli eserleri arasında yer alıyor.

Taç Mahal, "dünyada aşk için yapılmış en büyük ve en güzel anıt" olarak da tanımlanıyor.

Hindistan, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en fazla vakanın görüldüğü ikinci, en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

Hindistan'ın Jarkand eyaletinde kara mantar, 'epidemi' ilan edildi
Hindistan'ın Jarkand eyaletinde kara mantar, "epidemi" ilan edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Devlet Bahçeli Emmanuel Macron Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Şeyma Subaşı Hande Ataizi Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hindistan'da Kovid-19 salgını nedeniyle kapatılan Tac Mahal 2 ay sonra ziyarete açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 13:41:25. #1.16#

title