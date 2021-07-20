Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4,7 milyon olabilir
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4,7 milyon olabilir

Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4,7 milyon olabilir
Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen - Haberler | Güncel

YENİ Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının resmi rakamdan 10 kat daha fazla olabileceği bildirildi.

YENİ Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının resmi rakamdan 10 kat daha fazla olabileceği bildirildi.

Hint ekonomist Arvind Subramanian, Harvard Üniversitesi ve merkezi Washington DC'de bulunan bir düşünce kuruluşundan iki görevli tarafından yapılan araştırmada, Kovid-19'a bağlı can kayıpları ele alındı. Araştırmada, ülkede vakaların yüksek olduğu dönemde dolu olan hastanelerde, sağlık hizmetlerinin ertelendiği veya sekteye uğradığında Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının eksik sayılmış olabileceği sonucuna ulaşıldı.

Hindistan Sağlık Bakanlığı verilerine göre 414 binden fazla olan ölü sayısına atıfta bulunulan araştırmada, Ocak 2020 ila Temmuz 2021 tarihlerinde hayatını kaybedenlerin sayısının 3 milyon ila 4,7 milyon olabileceğine dikkat çekildi. Araştırmada, kesin bir rakam belirtmenin zor olduğu ancak salgında ölenlerin sayısının resmi rakamdan çok daha fazla olabileceği ifade edildi.

Son 74 yılın en kötü insani trajedisi

Araştırmada, salgında milyonlarca kişinin ölmesinin, muhtemelen ülkede 1947 yılında tanık olunan "bölünme ve bağımsızlık"tan sonraki en kötü insani trajedisi olduğu kaydedildi.

Ölüm ve doğum rakamlarının tutulduğu nüfus idaresi sistemi kayıtları, kan testleri ve yaklaşık 900 bin kişiyle yılda birkaç kez yapılan ekonomi anketi gibi metotlar kullanılarak yapılan araştırmada, bu metotlarla ülke genelinde tüm nedenlerle ölenlerin sayısına ulaşıldı.

Araştırmada ulaşılan bu sayı, önceki yıllardaki ölüm oranıyla kıyaslanarak Kovid-19'un Hindistan'da milyonlarca can almış olabileceği sonucuna varıldı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, 31 milyon 174 bin 322 Kovid-19 vakasının tespit edildiği Hindistan'da, 30 milyon 353 bin 710 kişi iyileşti.

Hindistan, "Worldometers"a göre, "dünyada en fazla vakanın görüldüğü 2'nci, en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke" olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Fuat Oktay Bülent Turan Mustafa Demir Mustafa Varank
Magazin Derya Uluğ Acun Ilıcalı Kadir Doğulu Yıldız Tilbe
Spor Diego Ali Koç Burak Elmas Abdullah Avcı Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4,7 milyon olabilir - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 12:44:54. #1.16#

title