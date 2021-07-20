Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı iki gündür 500'ün altında
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Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı iki gündür 500'ün altında

Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı iki gündür 500'ün altında
Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, son 24 saatte virüs nedeniyle 374 kişi hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, son 24 saatte virüs nedeniyle 374 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 30 bin 93 yeni vaka tespit edilirken virüs nedeniyle 374 kişi öldü, 45 bin 254 hasta iyileşti.

Tedavisi süren hasta sayısı ise 406 bin 130 olarak kayıtlara geçti. Hindistan'da ikinci dalga salgının üssü haline gelen başkent Yeni Delhi'de son 24 saatte 36 yeni vaka kaydedilirken Kovid-19'dan hayatını kaybeden olmadı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı yeni vaka sayısını aşarken salgının sağlık sistemine getirdiği yükün kısmen hafiflediği gözleniyor. Öte yandan tedavisi süren hasta sayısındaki düşüş de devam ediyor.

Toplam 30 milyon 353 bin 710 kişinin sağlığına kavuştuğu ülkede, iyileşme oranı yüzde 97,3 oldu. Ülkede toplam Kovid-19 vaka sayısı 31 milyon 174 bin 322'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 414 bin 482'ye çıktı.

Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı dün 499, 18 Temmuz'da 518, 17 Temmuz'da 560, 16 Temmuz'da 542, 15 Temmuz'da 581 olarak kaydedilmişti.

Uygulanan aşı dozu 411 milyonu aştı

Hindistan Sağlık Bakanlığı, 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında, bugüne dek 411 milyon 846 bin 401 doz aşı yapıldığını bildirdi. Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Hindistan, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en fazla vakanın görüldüğü 2'nci, en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke" olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

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