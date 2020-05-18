Hindistan'da Kovid-19 kısıtlamalarının hafifletilmesi hareketliliğe yol açtı
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Hindistan'da Kovid-19 kısıtlamalarının hafifletilmesi hareketliliğe yol açtı

ANKARA/YENİ Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin hafifletilmesiyle çeşitli eyaletlerde halkın sokağa ve araçların trafiğe çıkması hareketliliğe yol açtı.

Hindistan'da Kovid-19 kısıtlamalarının hafifletilmesi hareketliliğe yol açtı
18.05.2020 18:04 | Son Güncelleme: 18.05.2020 18:04

ANKARA/YENİ Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin hafifletilmesiyle çeşitli eyaletlerde halkın sokağa ve araçların trafiğe çıkması hareketliliğe yol açtı.

Ülke basınındaki haberlere göre, aralarında başkent Yeni Delhi'nin de bulunduğu çeşitli şehirlerde küçük dükkan ve diğer işletmeler, ekonomik faaliyetlerin yeniden başlatılması kapsamında açıldı.

Kovid-19 önlemlerinin hafifletilmesiyle çeşitli eyaletlerde halk sokağa çıkarken, yollarda kısa süreli araç trafiği oluştu. Kısıtlamaların gevşetildiği bölgelerde hareketlilik görüldü.

Başkent Yeni Delhi'de yetkililer, otobüslerin, "tuk-tuk" adı verilen üç tekerli ve normal taksilerin çalışmasına, sınırlı sayıda müşteri alması şartıyla izin verileceğini açıkladı.

Öte yandan, ülke genelindeki sokağa çıkma yasağı süresince okullar, alışveriş merkezleri, dini, siyasi ve kültürel faaliyetlerle ilgili toplanma alanları kapalı olacak. Uçak ve metro seferleri yapılmayacak, eyaletler arası tren seferleri ise bazı kısıtlamalarla sürecek. Spor tesisleri ve stadyumlar, seyircisiz olarak faaliyetlerine devam edebilecek.

Salgının yoğun olduğu bölgeler dışında, 60 yaş üzeri kişiler ve 10 yaş altı çocuklar dışındaki insanlar sosyal mesafe şartıyla dışarı çıkabilecek.

Dün, Hindistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ulusal Afet İdaresi, ülke genelinde halihazırda uygulanan sokağa çıkma yasağını 31 Mayıs'a kadar uzatmıştı.

Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 97 bin 577'ye yükselirken, salgın dolayısıyla 3 bin 41 kişi yaşamını yitirdi.

Filipinler'de 18 binden fazla mahkum serbest bırakıldı

Filipinler Yüksek Mahkemesi Halkla İlişkiler Bürosundan (PIO) yapılan açıklamada, 17 Mart -15 Mayıs tarihlerinde 18 bin 355 mahkumun serbest bırakıldığı bildirildi.

Açıklamada, 4-15 Mayıs'ta mahkumların davalarıyla ilgili video konferans yoluyla 795 duruşma yapıldığı belirtildi.

Mahkumların, neden serbest bırakıldığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Filipinler'de Kovid-19 salgınında bugüne kadar 12 bin 718 vakaya rastlanırken, virüs nedeniyle 831 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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