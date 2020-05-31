Hindistan'da Kovid-19 kısıtlamaları kademeli olarak hafifletiliyor
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Hindistan'da Kovid-19 kısıtlamaları kademeli olarak hafifletiliyor

Hindistan İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının kademeli olarak hafifletileceğini duyurdu.

Hindistan'da Kovid-19 kısıtlamaları kademeli olarak hafifletiliyor
31.05.2020 00:39 | Son Güncelleme: 31.05.2020 00:39

Hindistan İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının kademeli olarak hafifletileceğini duyurdu.

Ülke basınındaki haberlere göre, İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada koronavirüs vakalarının fazla olduğu bölgelerin dışındaki yerlerde ilk aşamada alışveriş merkezleri, otel, restoran ve ibadet yerlerinin 8 Haziran'dan itibaren açılabileceği bildirildi.

Eyaletler arası seyahatlere de izin verileceği belirtilen açıklamada, okullar ve kursların gerekli istişareler yapıldıktan sonra temmuz ayında açılabileceğine işaret edildi.

Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 181 bin 827'ye, ölü sayısı da 5 bin 185'e yükseldi.

Vakaların yüzde 70'ten fazlasının Maharaştra, Gucarat, Tamil Nadu, Yeni Delhi, Madhya Pradeş ve Racastan'da görüldüğü açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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