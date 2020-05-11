Hindistan'da Kovid-19 hastası yatak bulunmadığı gerekçesiyle hastaneye kabul edilmedi
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Hindistan'da Kovid-19 hastası yatak bulunmadığı gerekçesiyle hastaneye kabul edilmedi

Hindistan'da Kovid-19 hastası yatak bulunmadığı gerekçesiyle hastaneye kabul edilmedi
11.05.2020 15:36 | Son Güncelleme: 11.05.2020 15:36

YENİ Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan 58 yaşındaki Akbar Ali, tedavi olmak için gittiği iki devlet hastanesine yatak olmadığı gerekçesiyle kabul edilmedi.

YENİ Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan 58 yaşındaki Akbar Ali, tedavi olmak için gittiği iki devlet hastanesine yatak olmadığı gerekçesiyle kabul edilmedi.

Geçimini sokakta satıcılık yaparak sağlayan Ali, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından tedavi için devlet hastanesine gitti.

Yeni Delhi'de "Ram Manohar Lohia" ve "Lok Nayak Jai Prakash" devlet hastanelerine başvuran Ali, yatak bulunmadığı gerekçesiyle her iki hastaneye de kabul edilmedi.

Ali'nin çocuğu Şahnavaz Han, babasının kalp hastası olduğunu ve ikinci hastanenin dışında ambulansın içerisinde bekletildiğini ifade etti.

Mumbai'deki bir hastanede 3 Mayıs'ta yatak yetersizliği sebebiyle plastik torbalara sarılan ölülerin, tedavi süreci devam eden hastaların yanlarına konulduğuna ilişkin görüntüler ülkede tepkilere yol açmıştı.

Basına yansıyan başka görsellerde, Mumbai'deki bazı hastanelerde Kovid-19 hastalarının ölülerin arasında uyuduğu görülmüştü.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 67 bin 714'e yükselirken, salgın sebebiyle 2 bin 215 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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