Hindistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 6 bini aştı
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Hindistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 6 bini aştı

Hindistan'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 6 bini geçti.

Hindistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 6 bini aştı
04.06.2020 12:31 | Son Güncelleme: 04.06.2020 12:31

Hindistan'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 6 bini geçti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede 24 saatte virüs nedeniyle hayatını kaybeden 260 kişiyle toplam can kaybı sayısının 6 bin 75'e ulaştığı bildirildi.

Ülkede 24 saatte 9 bin 34 vaka kayda geçerken, bununla günlük vaka artışında yeni bir rekor yaşanmış oldu. Yeni tespit edilenler ile toplam vaka sayısı 216 bin 919'a ulaştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Hindistan dünyada en fazla vakanın tespit edildiği 7. ülke konumunda bulunuyor.

Filipinler'de 751 yeni vaka

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de 24 saatte 751 Kovid-19 vakasına rastlandığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yeni vaka ve ölümlerle, toplam vaka sayısı 19 bin 748'e, can kaybı sayısı 974'e ulaştı.

Singapur'da 517 yeni vaka

Bölge ülkelerinden Singapur'da da son 24 saatte 517 Kovid-19 vakasına rastlandığı bildirildi. Yeni tespit edilenler ile 5,6 milyon nüfuslu ada ülkesinde toplam vaka sayısı 36 bin 922'ye çıktı.

Sağlık Bakanlığı, vakaların çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirdi.

Tayland'da Orta Doğu'dan dönen 17 kişide virüs tespit edildi

Bölge ülkelerinden Tayland'da ise son 24 saatte 17 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bangkok Post gazetesinde yer alan habere göre, yeni vakaların tamamını mayıs ayı sonlarında Orta Doğu'dan dönen kişiler oluşturdu. Söz konusu kişilerin 13'ünün Kuveyt, 2'sinin Katar ve 2'sinin ise Suudi Arabistan'dan geldiği kaydedildi.

Ülkede virüs nedeniyle yeni ölüm görülmezken, toplam vaka sayısı 3 bin 101'e çıktı.

Tayland'da bugüne dek Kovid-19 nedeniyle 58 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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