Hindistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1000'i geçti (2)
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Hindistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1000'i geçti (2)

Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1000'i aştı.

Hindistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1000'i geçti (2)
30.04.2020 15:07 | Son Güncelleme: 30.04.2020 15:10

Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1000'i aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülke genelinde Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1008 oldu.

Ülkede son 24 saatte salgın sebebiyle 73 kişi öldü. Bu sayı bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle bir günde görülen en yüksek sayı oldu.

Eyaletler arasında salgından en çok etkilenen Maharaştra'da vaka sayısı 9 bin 318'e yükseldi. Eyalet genelinde Kovid-19 sebebiyle 400 kişi yaşamını yitirdi. Salgından en az etkilenen bölgelerin başında gelen Kerala'da ise sokağa çıkma yasağı sıkı bir şekilde uygulanmaya devam ediyor. İzinli meslek grupları ve kişilerin dışında sokağa çıkmanın yasak olduğu bölgede, polis güvenlik noktaları oluşturarak denetleme yapıyor. Gıda satan yerler dışındaki dükkanlar kapalı kalmaya devam ederken, balıkçılar da yasak kapsamı dışında kalıyor. Gıda işiyle uğraşan esnaf ise müşteri azlığından şikayetçi.

Ülke genelinde toplam Kovid-19 vaka sayısı 31 bin 332'ye yükselirken, bugüne kadar 7 bin 747 kişi tedavi edildi.

Hindistan'da 24 Mart'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağının 3 Mayıs'ta sona ermesi planlanıyor.

Hindistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1000'i geçti (2)

Kaynak: AA

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