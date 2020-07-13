Hindistan'da koronavirüsü 15 dakikada saptayan hızlı test uygulanıyor - YENİ
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Hindistan'da koronavirüsü 15 dakikada saptayan hızlı test uygulanıyor - YENİ

Yeni Delhi şehrinden görüntüler Test merkezinden görüntüler Test yapılanların görüntüleri YENİ DELHİ - Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki test merkezinde yetkililer, vatandaşlara yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) 15 dakikada saptayan hızlı test uyguluyorlar.

13.07.2020 20:35 | Son Güncelleme: 13.07.2020 20:54

Yeni Delhi şehrinden görüntüler

Test merkezinden görüntüler

Test yapılanların görüntüleri YENİ DELHİ - Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki test merkezinde yetkililer, vatandaşlara yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) 15 dakikada saptayan hızlı test uyguluyorlar.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 500 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 23 bin 174'e yükseldi. Hindistan'da vaka sayısı son 24 saatte 28 bin 701 artarak 878 bin 245'e çıktı. Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 554 bin 429 kişi iyileşti. Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.

Hindistan'da koronavirüsü 15 dakikada saptayan hızlı test uygulanıyor - YENİ

Kaynak: AA

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