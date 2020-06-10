Hindistan'da koronavirüsten iyileşenlerin sayısı aktif vaka sayısını geçti Hindistan'da koronavirüsten (Covid-19) iyileşenlerin sayısı ülkedeki aktif vaka sayısını ilk kez geçti.

Hindistan'da koronavirüsten (Covid-19) iyileşenlerin sayısı ülkedeki aktif vaka sayısını ilk kez geçti.

Hindistan'da koronavirüsten iyileşenlerin sayısı, 134 bin 165'e ulaştı. Şu an ülkede 133 bin 529 aktif vaka bulunuyor. Böylece ülkede iyileşenlerin sayısı, ilk kez vaka sayısını geçti.Ülkede bugüne kadar virus nedeniyle 7 bin 719 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA