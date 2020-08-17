Hindistan'da koronavirüs: Virüsün yoksul kırsal alanlara yayılmasına yönelik korkular var
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Hindistan'da koronavirüs: Virüsün yoksul kırsal alanlara yayılmasına yönelik korkular var

Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısının 2,6 milyon civarında seyrettiği ve yaklaşık 600 milyon kişinin kırsal alanlarda yaşadığı Hindistan'da, virüsün kırsal kesimler üzerindeki etkisinin yıkıcı olabileceğine ve kırsal kesimdeki birçok kişinin test veya tedavi olmaksızın ölebileceği 'görünmez...

Hindistan'da koronavirüs: Virüsün yoksul kırsal alanlara yayılmasına yönelik korkular var
17.08.2020 15:29 | Son Güncelleme: 17.08.2020 15:33

Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısının 2,6 milyon civarında seyrettiği ve yaklaşık 600 milyon kişinin kırsal alanlarda yaşadığı Hindistan'da, virüsün kırsal kesimler üzerindeki etkisinin yıkıcı olabileceğine ve kırsal kesimdeki birçok kişinin test veya tedavi olmaksızın ölebileceği 'görünmez bir felaketle karşı karşıya olduklarına dair artan korkular olduğu ifade edildi.

The Guardian'da yer alan bir makalede, Hindistan'ın pozitif vakalarının 2,6 milyon civarında seyrederken, virüsün kırsal topluluklar üzerindeki etkisinin yıkıcı olabileceğine dair artan korkular olduğu ve ülkenin, Khankari gibi küçük köy ve kasabalarda enfeksiyonların arttığı yeni bir aşmaya giriyor gibi göründüğü ifade edildi.

Makalede, yaklaşık 600 milyon Hintlinin kırsal alanlarda yaşadığı ve birçok kişinin test veya tedavi olmaksızın ölebileceği 'görünmez bir felaketle' karşı karşıya olduklarına dair korkuların arttığı ifade edilirken,  Ulusal Aile Sağlık Araştırması 4'e (NFHS-4) göre, kırsal alanda yaşayan Hintlilerin yalnızca yaklaşık yüzde 25'inin kamu ayakta tedavi (OPD) sağlık hizmetine erişimi olduğu belirtildi. Ayrıca, köylerde yaşayan Hindistan'ın yaşlı nüfusunun yaklaşık yüzde 70'i için endişeler olduğu ve eşzamanlı hastalıklarının çok oluşu, sağlık hizmetlerinin uzakta olduğu gibi nedenlerle genellikle tedavi edilmedikleri ifade edildi.

"KIRSAL KESİMDE YAŞAYAN VE EŞZAMANLI HASTALIĞI OLAN ÇOĞU İNSAN TEDAVİ GÖREMİYOR"

Hindistan nüfusunun yarısının (670 milyon kişi) virüse yakalanacağına inanan ülkenin önde gelen epidemiyologu Jayaprakash Muliyil, ülkenin kırsal kesimlerinde yaşayan ve eşzamanlı hastalıkları olan çoğu insanın tedavi göremediğini söyledi. "Bu grup ve yaşlılar virüse yakalanmaya daha yatkın. Sınırlı kaynaklarla, ateşi çıkması durumunda aileleri yaşlı bir kişiyi hastaneye götürmeyecek. Ölmelerine izin verilecek. Ortalama yaşam süresinin 65 olduğu Hindistan'ın kırsalındaki gerçeklik budur" dedi. Ayrıca Muliyil, bu trajedinin gerçek ölçeğinin ancak çok daha sonra ortaya çıkacağını belirtti.

VİRÜSTEN KORUNMAK İÇİN ŞEHİRDEN KASABAYA YERLEŞTİ, TESTİ POZİTİF GELDİ

Makaleye göre, 34 yaşındaki Lalit Upreti, metropolde hızla yayılan virüsten korunmak için 2 ay önce aşçı olarak çalıştığı Hindistan'ın başkenti Delhi'den ülkenin Nepal sınırı yakınlarındaki Uttarancal eyaletinde bulunan Khankari kasabasına döndü. Upreti, burada ailesinin güvende olacağını düşündü.

Upreti, 7 Ağustos'ta, kasabanın meclisi tarafından organize edilen sağlık kampına gitti. Upreti, "Hiçbir semptomum yoktu ama yine de 'Neden olmasın?' deyip, gittim" ifadelerini kullandı. Yetkilileri kasaba sakinlerinden virüs tespiti için sürüntü aldı. Daha sonra yetkililerce yayımlanan Covid-19 pozitif listesinde adını gören Upreti,  "Buna inanamadım. Burada her şeye çok uzağız. Sebze için alışverişe bile gitmemize gerek yok çünkü kendimiz yetiştiriyoruz" ifadelerini kullandı. Upreti, hafif ateş ve mide bulantısı ile ertesi gece bir karantina tesisine götürüldü.

Sağlık kampını organize den yetkililerden biri olan Rajan Singh Negi ise "Khankari küçük bir yer. Eğer Khankari'de 4 vaka çıkabiliyorsa, virüs ülkedeki her köye fark edilmeden sızabilir. Eğer bu 4 vakayı tespit etmemiş olsaydık neler olabileceğini düşünmekten geceleri uyuyamıyorum" dedi.

"KIRSAL ALANLARDAKİ İNSANLAR SEMPTOMLARINI SAKLIYORLAR"

Makalede anekdotsal kanıtların, ücretli günlük çalışanların ailelerinden ayrılma, damgalanma ve karantinaya alınarak ücretlerini kaybetme korkusuyla semptomlarını saklayacağını da gösterdiği belirtildi. Uttarancal'ın komşu eyaleti Uttar Pradesh'de doktor olan Ravindra Sharma, "Kırsal alanlardaki insanlar semptomlarını saklıyorlar ve test aracı köye ulaşırken bile test edilmek için gelmiyorlar" dedi.  Ayrıca, kırsal alanlardaki virüs endişesinin, güneydeki Kerala eyaletindeki birçok kişiyi endişelendirdiği ifade edilirken, eyaletin ücra köylerinden birinde bir ailenin katıldığı bir düğün ve cenaze töreninin 236 yeni vakaya neden olduğu belirtildi.

Makalade, halk sağlığı uzmanlarının, pandeminin Hindistan'ın kırsal alanlarında seyretme şeklinin şehirlerden çok farklı olacağını ifade ettiğine, şehirlerde salgın hala şiddetlenmekte olsa da doktorların ve sağlık görevlilerinin en azından bir dereceye kadar virüsle mücadele edebildiğine ve bunun da doktorların yüzde 80'inin ve hastanelerin yüzde 60'ının kentsel alanlarda olması sayesinde olduğuna yer verildi.

"HÜKÜMET SALGINI HAFİFE ALIYOR"

Tüm Hindistan Tıp Bilimler Enstitüsü Yerleşik Doktorlar Derneği 'nin (RDAAIIMS) Eski Başkanı Doktor Harjit Singh Bhatti'nin, ülkenin artan test sayısının sadece şehirlerde olduğunu ve kırsal alanlarda değişen pek bir şey olmadığını söylediği ifade edildi.

Makalede Bhatti'nin, "Yeterli insan gücü yok ve hükümet pandemiyle başa çıkmak için insan kaynaklarını geliştirmek için gerçekten çalışmıyor. Hükümet salgını hafife alıyor ve verileri saklamaya çalışıyor. Sonuçlar çok tehlikeli olabilir" ifadelerine yer verildi.


Kaynak: DHA

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