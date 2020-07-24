Hindistan'da koronavirüs vakası artıyor! Uzmanların ikinci dalga uyarısı gerçekleşecek mi? Hindistan'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 49 bin 310 vaka tespit edildi. Böylece ülkede salgının baş göstermesinden bu yana bir günde en yüksek sayıda vaka kayda geçti. En fazla koronavirüs vakası görülen ülkeler hangileri?

Hindistan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının önüne geçilemiyor. Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 49 bin 310 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 1 milyon 287 bin 945'e yükseldiği bildirildi.

KORONAVİRÜS VAKASI ARTIYOR

Böylece ülkede salgının baş göstermesinden bu yana bir günde en yüksek sayıda vak'a kayda geçti. Son 24 saatte 740 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam can kaybı sayısının 30 bin 601'e ulaştığı aktarıldı. Bakanlık, şu ana kadar toplam 817 bin 209 kişinin iyileşerek tedavi gördükleri hastanelerden taburcu edildiğini belirtti.

EN FAZLA KORONAVİRÜS VAKASI GÖRÜLEN ÜLKELER HANGİLERİ?

Hindistan Tıbbi Araştırma Konseyi (ICMR) verilerine göre ülkede salgının başlangıcından bu yana toplam 15 milyon 428 bin 170 korona virüs testi yapıldı. Hindistan, dünya genelinde en fazla vakanın kaydedildiği 3. ülke konumunda bulunuyor.

Birinci sırada ABD bulunuyor.

İKİNCİ DALGA UYARISI

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul açıklamasında şu sözlere yer vermişti: "Sanırım insanlarımız şöyle bir algıya düştü: "Türkiye olarak bu işi çok iyi başardık, tedavi süreçlerinde de iyiye gidiyoruz zaten, o zaman Mart öncesindeki sürece çok rahat dönebiliriz. O algının hiç oluşmaması gerekiyordu. Rakamları biraz daha azaltabilirsek, sonbahara biraz daha rahat girebileceğimizi düşünüyorum. Ama bunu azaltamazsak, gerçekten sonbaharda iyi bir dalga bizi bekliyor."

Kaynak: İHA