Hindistan'da koronavirüs tedbirlerine uymayanlara 500 kez 'özür dilerim' yazma cezası
Hindistan'da koronavirüs tedbirlerine uymayıp sokağa çıkan yabancılara 500 kez "özür dilerim" yazma cezası verildi.
13.04.2020 16:24 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:24
Hindistan'da koronavirüs tedbirlerine uymayıp sokağa çıkan yabancılara 500 kez "özür dilerim" yazma cezası verildi.
Müzik grubu Beatles'ın 1968'teki ziyaretiyle ünlenen Rishikesh kentinde 700 kadar turist sokağa çıkma yasağına rağmen sabah saatlerinde yürüyüş yaparken polis kontrolüne takıldı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com