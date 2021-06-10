Hindistan'da korkutan yangın: En az 20 ev küle döndü
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Hindistan'da korkutan yangın: En az 20 ev küle döndü

Hindistan'da korkutan yangın: En az 20 ev küle döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hindistan'ın Cemmu Keşmir bölgesinde çıkan yangında en 20 ev küle döndü.

Hindistan'ın Cemmu Keşmir bölgesinde çıkan yangında en 20 ev küle döndü.

Hindistan'ın Cemmu Keşmir bölgesinde yer alan Baramulla kasabasının Noorbagh bölgesinde yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi ile en az 20 ev küle döndü. Olay yerinde çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, yangının bir evde meydana gelen doğal gaz sızıntısı sonucu başladığı aktarıldı. Yerel halkta yangını söndürmek için ekiplere yardım ederken, zaman zaman yanan evlerde patlamaların meydana geldiği görüldü. Olayda henüz ölen ya da yaralanan olup olamadığı konusunda bilgi paylaşılmadı.

-İHA-

Hindistan'da korkutan yangın: En az 20 ev küle döndü
Hindistan'da korkutan yangın: En az 20 ev küle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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