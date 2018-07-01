Hindistan'da Korkunç Trafik Kazası: 44 Kişi Öldü, Sayının Artmasından Korkuluyor
Hindistan'da yaşanan trafik kazasında 44 kişi hayatını kaybederken, arama kurtarma çalışmalarını yürüten ekipler ölü sayısının artmasından endişe ediyor.
Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 44 kişi hayatını kaybetti. 3 kişinin ise ağır yaralı olduğu açıklandı.
ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR
Bhoan'dan Ramnagar'a giden otobüste yaklaşık 45 yolcu vardı. Polis ve Ulusal Afet Müdahale Gücü'nün katıldığı kurtarma operasyonunun devam ettiği ve ölü sayısının artmasından endişe edildiği açıklandı.
Başbakan Trivendra Singh Rawat, başsağlığı için öldürülenlerin ailesine başsağlığı diledi.
YORUMLAR (7)
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Nüfus yoğunluğu aşırı fazla olan ülkelerde aynı insanların taşa yaptığı muameleyi ülkelerde insana yapıyor. O kadar çok insan varki o yüzden insana değer verilmiyor. Bir anlamda devlet insanların ölmesini teşfik ediyor. Az olan şey değerli çok olansa değersizdir mantığı insan nüfüsünda da geçerli halde. Şuanda hindistan devletine göre ülkede 44 kişilik yer açıldı. Bu arada hindistan dünyanın en büyük ekonomileri arasında. En zengin ülkeler listesinde.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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nasıl bir ülke orasıCevap Yaz Yayından Kaldır
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ölen tüm çinlilere yazıkCevap Yaz 2 Yayından KaldırHAKAN CELİK: cin mali denen yavsak. haberi iyi oku. orasi cin degil hindistan.2 Yayından Kaldır
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En fazla kaza olan ülkelerden bir tanesi orası. Bu demek değil bu ihmalerin sıfırlanması .çok yazikCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır