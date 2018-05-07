Hindistan'da Köpeklerin Saldırısına Uğrayan 6 Çocuk Öldü
Hindistan'da köpeklerin saldırısına uğrayan 6 çocuk hayatını kaybetti. Ülkede, Kasım ayından bu yana köpek saldırılarında hayatını kaybeden çocuk sayısı 12'ye yükseldi.
Kıdemli polis memuru Anand Kulkarni, Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinin Sitapur bölgesinde geçen hafta 5 gün içinde köpeklerin saldırısına uğrayan 6 çocuğun yaşamını yitirdiğini, onlarca çocuğun yaralandığını belirtti.
TUVALETE GİDERKEN SALDIRDILAR
Kulkarni, saldırılardan çoğunun, çocuklar dışarıda mango toplarken ya da evlerinin dışında tuvalete giderken yaşandığını söyledi.
KASIM'DAN BU YANA SAYI 12 OLDU
Yetkililer, geçen kasım ayından bu yana yaşları 5-12 arası değişen 12 çocuğun köpek saldırılarında hayatını kaybettiğini ifade etti. Çocukların kaç köpeğin saldırısına uğradığına ilişkin bilgi verilmedi.
OKULA DEVAMSIZLIKLAR ARTTI
Başıboş gezen köpek sürülerinden çok korktuklarını dile getiren bölge sakinleri, çocuklarını dışarıya çıkarmaya tereddüt ediyor.
Köpek saldırıları nedeniyle okula devamsızlık oranları artarken yetkililer, ailelere okula gidip gelirken çocuklarına eşlik etmeleri uyarısında bulundu.
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Hangi doğal ortamdan bahsediyorsn merak ettim onlarn yaşam alanlarını elinden alarak ıssız dağ başlarına atıp ölüme terk etmek nekadar insanlık o çoçuklara bnde çok üzüldüm allah ailelerine sabır versn ama oköpekler için çözümler çok .helede bir köpeğin elinde ölmek ne demek .insanlardan çok daha vefalı ve dostlar trafik sesindn rahatsz olmuyorsan hayvandanda rahatsz olma gece onlarda senin gibiuyuyorCevap Yaz Yayından Kaldır
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Evet ben bir hayvanseverim üçüncü çocuğumu k 9 köpeğim karnından ısırdı dokuz diş izi var 16 sene oldu halen köpeğin ısordığı ığlım ikinci çocuğunun iki birincinin ve diğerlerinin birer tane köpekleri var tabi bendede uç tane var kedileri söylemiyorum bile en az ikişer tanede kedilerimiz var onlara hayvan diyoruz ama onlara hayvanca yaklaşırsanız ısırılırsınız hayvan sevgisi evlat sevgisi gibidir sadece kulvarları farklıdır.Cevap Yaz 1 3 Yayından KaldırMERVE: Sizin çocuğunuzda mi hayvanca yaklaşmış niye?2 Yayından Kaldır
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Verin cinlilere yesinlerCevap Yaz Yayından Kaldır
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kimse kusura bakmasın kimse helede bir köpek tarafından ısırılıp ölmek istemez ölmemek için köpeği öldürmeye mecbur.öyleyse herkes beslediği köpeğini bağlayacak yada beslemeyecek kimse kimsenin köpeğinin havlamasını dinlemeye mecbur değil kimse kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok bırakın hayvanlarıda kendi doğasında yaşasın şehirlerde apartmanlarda hayvanların ne işi var ne zevk alıyorsunuz insan insanları çekemiyorda birde köpek kedi çıkdı kimse keyfinden hayvan öldürmez sorumluları besleyenlerdiCevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır