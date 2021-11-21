Hindistan'da "KOAH hastaları için hava kirliliğiyle mücadele" çağrısı

Hindistan'da uzmanlar, başkent Yeni Delhi'de Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) olanlar için hava kirliliğiyle mücadele çağrısında bulundu.

Sağlık yetkilileri, hava kirliliğinin, solunum yolu rahatsızlığı olan kişilerin hastalığını şiddetlendirdiğini ve söz konusu kirlilikle mücadelede daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Göğüs hastalıkları uzmanı Jalil Parkar, AA muhabirine, "Kış dönemlerinde, tüm solunum yolu hastalıklarını tetikleyen hava kirliliğinin göz ardı edilmemesi gerekiyor." dedi.

Hava kirliliği nedeniyle akciğer hastalığına sahip kişilerin sorununun devam edeceğini vurgulayan Parkar, bu duruma yol açan faktörlerin çözülmesini istedi.

Bilim ve Çevre Merkezinde Araştırmacı Anumita Roychowdhury ise mevcut verilere göre, kış aylarında artan hava kirliliğine bağlı olarak hastaneye başvuranların sayısının arttığını bildirdi.

Roychowdhury, Hindistan hükümetinin başkentteki hava kirliliğinin üstesinden gelmek için önemli adımlar attığını, ancak daha fazla eyleme ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Göğüs hastalıkları uzmanı Richa Sareen de hükümetin ve halkın söz konusu sorunla mücadele etmesi için çok çalışması gerektiğinin altını çizdi.

Ülkede, son birkaç yıldır önemli bir sorun haline gelen kirlilik nedeniyle bu hafta eğitim kurumlarının kapalı tutulması ve kamu çalışanlarının evden çalışması kararının uzatıldığı açıklandı.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Son Dakika Haberleri

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