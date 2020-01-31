Hindistan'da kızının doğum günü kutlamasına katılan çocukları rehin alan zanlı öldürüldü

31.01.2020 16:12 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:12

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde kızı için düzenlenen doğum günü partisine katılan 23 çocuğu rehin alan zanlı, polis ile girdiği çatışmada öldürüldü.

Yetkililer, Farrukhabad şehrinin Kasaria köyünde, kızı için düzenlediği doğum günü partisine davet ettiği 23 çocuğu yaklaşık 11 saat rehin tutan Subhash Batham'ın, polisin açtığı ateş sonucu öldüğünü bildirdi.

Polis memuru Mohit Agarwal, 10 saat süren ikna çalışmalarına rağmen teslim olmayan ve elinde patlayıcılar olduğunu ileri süren Batham ile baskına hazırlanan emniyet güçleri arasında çatışma çıktığını belirtti.

Çatışmada 2 polisin yaralandığını, Batham'ın da öldüğünü aktaran Agarwal, rehin tutulan 2-15 yaşlarındaki çocukların sağlık durumunun ise iyi olduğunu söyledi.

Hint basınında, çocukları evinin bodrumunda alıkoyan Batham'ın, 6 aylık bir kız çocuğunu balkondan uzatarak komşusuna verdiği ancak daha sonra kendisiyle konuşmaya çalışanlara silahıyla ateş ettiği bilgisi paylaşıldı.

Daha önce cinayetle suçlanan ancak kefaletle serbest bırakılan zanlının, polisin evine baskın düzenlediği esnada alkollü olduğu ve söz konusu davaya ilişkin yüksek sesle "masum olduğunu" dile getirdiği kaydedildi.

Diğer yandan, Batham'ın eşinin olay yerinden kaçmaya çalışırken çevredekilerin taş ve tuğla fırlatması sonucu başından ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldığı ve burada hayatını kaybettiği açıklandı.

Zanlının, çocukları neden rehin aldığı ise henüz bilinmiyor.

Kaynak: AA