Hindistan'da kimyasal gaz sızıntısı: 9 ölü

Hindistan'ın Visakhapatnam kentinde bir endüstriyel tesisten kimyasal gaz sızması sonucu en az 9 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin de hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Hindistan'ın Visakhapatnam kentinde bir endüstriyel tesisten kimyasal gaz sızması sonucu en az 9 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin de hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Hindistan'ın Andra Pradeş eyaletine bağlı Visakhapatnam kentinde bir endüstriyel tesiste kimyasal gaz sızıntısı meydana geldi. Olayda en az 9 kişinin hayatını kaybettiği, 300'den fazla kişinin de hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Tesis çevresinde yüzlerce kişinin gözlerinde yanma ve solunum güçlüğü çektiği belirtildi.

Vinay Chand adlı yetkili, bölge sakinlerinin LG Polymers şirketine ait tesisten sızan kimyasal gaz nedeniyle yolda bayıldığını ve hastaneye kaldırıldığını ifade etti. Chand, sızıntının korona virüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında 25 Mart'ta kapatılan fabrikanın yeniden faaliyete geçmesi için yürütülen çalışmalar sırasında çıkan bir yangın nedeniyle meydana geldiğini belirtti.

SIZAN GAZ BÖLGEDEKİ KÖYLERE YAYILDI

Yetkililer sızan gazın çevredeki 20 köye yayıldığını aktarırken, Ulusal Afet Müdahale Gücü bölgedeki binlerce kişiyi tahliye etti. Köylerdeki bazı hayvanların da telef olduğu ifade edildi. Yerel yetkililerden Srijana Gummalla, "Yüzlerce insan gazı soludu. Bilinçleri kapalı ve nefes almada güçlük çekiyor" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA