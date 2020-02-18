Hindistan'da kimyasal depolama tesisinde yangın
Haberler » Güncel » Hindistan'da kimyasal depolama tesisinde yangın - Haber

Hindistan'da kimyasal depolama tesisinde yangın

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletindeki bir kimyasal depolama tesisinde yangın çıktı.

18.02.2020 12:53 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:53
Hindistan'da kimyasal depolama tesisinde yangın

'ın Uttar Pradesh eyaletindeki bir kimyasal depolama tesisinde yangın çıktı. yangına müdahale ediyor.

Yangın, ülkenin Kanpur şehrinde yer alana Panki bölgesindeki bir kimyasal depolama tesisinde çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ediyor.

Yerel medya tesisin önündeki yakıt tankerinin de yandığını; yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini duyurdu.

Görüntü Dökümü

-------------

-Yangının görüntüsü-Yükselen siyah dumanlar-Civarda toplanan kalabalık

-Yangına müdahale edilmesi


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler