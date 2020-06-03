Hindistan'da kimya fabrikasında kazan patladı: 8 ölü, 50 yaralı
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Hindistan'da kimya fabrikasında kazan patladı: 8 ölü, 50 yaralı

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde bulunan kimya fabrikasında kazan patlaması sonucu 8 işçi hayatını kaybetti, 50 işçi de yaralandı.

Hindistan'da kimya fabrikasında kazan patladı: 8 ölü, 50 yaralı
03.06.2020 23:47 | Son Güncelleme: 03.06.2020 23:50

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde bulunan kimya fabrikasında kazan patlaması sonucu 8 işçi hayatını kaybetti, 50 işçi de yaralandı.

Hindistan'ın Gucerat eyaletinde Dahej bölgesinde yer alan sanayi sitesindeki kimya fabrikasında patlama meydana geldi. Hint polisi, fabrikadaki kazanın patlaması sonucu 8 işçinin hayatını kaybettiğini ve 50 işçinin de yaralandığını bildirdi. Yaralı işçilerin bazılarının sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Patlamanın ardından tedbir amacıyla Luvara ve Lakhigam köylerinden yaklaşık 4 bin 800 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği açıklandı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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