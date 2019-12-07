Hindistan'da kendisine tecavüz eden zanlı ve arkadaşları tarafından yakılan kadın yaşamını yitirdi

07.12.2019 10:29 | Son Güncelleme: 07.12.2019 10:29

Hindistan'da geçen yıl tecavüze uğrayan ve önceki gün kendi duruşması için mahkemeye giderken, içinde tecavüz şüphelisinin de olduğu çete tarafından ateşe verilen 23 yaşındaki kadın hastanede hayatını kaybetti.



Uttar Pradesh eyaletinin Unnao kasabasındaki hastanede görevli doktor Shalabh Kumar, vücudunda yüzde 95 yanıkla hastaneye getirilen kadının yapılan tıbbı müdahalelere rağmen kalp ve akciğer yetmezliği yüzünden kurtarılamadığını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle