Hindistan'da kendini alışveriş sitesi çalışanı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 22 kişi yakalandı

Hindistan'da kendilerini online alışveriş sitesi çalışanları olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 22 kişi yakalandı.

Hindistan'da kendilerini online alışveriş sitesi çalışanları olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 22 kişi yakalandı.

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletine bağlı Kalküta şehrinde polis, kendilerini amazon çalışanı olarak tanıtarak müşterilerin bilgisayarlarına uzaktan erişim sağlayarak dolandırdıkları gerekçesiyle 22 kişiyi gözaltına aldı. Polis, 22 kişinin herhangi bir belge göstermeden dolandırıcılık yaptıklarını ifade etti. Bilgisayarlarına erişilen kişilerin Avusturalyalı olduklarını kaydeden polis, kişilerin Avusturalya doları ile ödeme yaptıklarını belirledi.

Polis, sanıkların 22 kişinin ne kadar dolandırıcılık yaptığına ilişkin açıklama yapılmadı. - YENİ DELHİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı