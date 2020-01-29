Hindistan'da kaza yapan otobüs çukura düştü: 27 ölü, 32 yaralı
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Hindistan'da kaza yapan otobüs çukura düştü: 27 ölü, 32 yaralı

Hindistan'da 3 tekerlekli taksi ile çarpışan yolcu otobüsünün çukura düşmesi sonucu 27 kişinin öldüğü, 32 kişinin yaralandığı belirtildi.

29.01.2020 17:20 | Son Güncelleme: 29.01.2020 17:20
Hindistan'da kaza yapan otobüs çukura düştü: 27 ölü, 32 yaralı

'da 3 tekerlekli taksi ile çarpışan yolcu otobüsünün çukura düşmesi sonucu 27 kişinin öldüğü, 32 kişinin yaralandığı belirtildi.

Hindistan'ın Maharaştra kentindeki Nashik bölgesinde bir otobüsle tuk tuk adı verilen 3 tekerlekli taksi çarpıştı. Yolcu otobüsü çarpışmanın etkisiyle yolun kenarındaki çukura düştü. Polis tarafından yapılan açıklamada, kazada aralarında 2 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu 27 kişinin öldüğü ve 32 kişinin yaralandığı belirtildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı diledi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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