Hindistan'da kasırga nedeniyle elektrik akımına kapılan 2 kişi öldü
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Hindistan'da kasırga nedeniyle elektrik akımına kapılan 2 kişi öldü

Hindistan'da kasırga nedeniyle elektrik akımına kapılan 2 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Nuri Aydın - Haberler | Güncel

Hindistan'da şiddetli kasırga nedeniyle elektrik hatlarının zarar gördüğü Batı Bengal eyaletinde elektrik akımına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da şiddetli kasırga nedeniyle elektrik hatlarının zarar gördüğü Batı Bengal eyaletinde elektrik akımına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti.

Batı Bengal Eyaleti Başbakanı Mamata Banerjee, basına yaptığı açıklamada, Hooghly bölgesine bağlı Chinsura'da şiddetli bir kasırganın 1,5 dakika etkili olduğunu belirtti.

Banerjee, kasırgada, 2 kişinin elektrik akımına kapılarak öldüğünü söyledi.

Kasırga nedeniyle yaklaşık 40 evde büyük çaplı hasar meydana geldiğini aktaran Banerjee, bölge sakinlerinin yakındaki bir okula nakledildiğini kaydetti.

Banerjee, hızı saatte 177 kilometreye çıkması ve yarın erken saatlerde Orisha ve Batı Bengal eyaletlerini etkisi altına alması beklenen Yaas kasırgası hazırlıkları kapsamında, aralarında acil yardım ve müdahale ekiplerinin de bulunduğu yaklaşık 54 bin kişilik bir müdahale gücüyle seferber olduklarını ifade etti.

Kasırganın etkili olması beklenen bölgelerde en az 1 milyon kişinin evlerinden tahliye edildiği belirtildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'ın yılın bu dönemlerinde sıkça tropikal rüzgarların etkisi altında kaldığı biliniyor.

Geçen hafta şiddetlenen ve Hindistan'ın kuzeybatısını vuran Tauktae kasırgası 29 kişinin ölümüne neden olmuştu.

Bangladeş'te mayıs 2020'de etkili olan Amphan Kasırgasında 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Odisha'da 1999'da yaşanan ve hızı saatte 260 kilometreye ulaşan kasırga ise yaklaşık 10 bin kişinin ölümüne yol açmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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