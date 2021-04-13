Hindistan'da karın ve göğüsten yapışık ikizler dünyaya geldi
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Hindistan'da karın ve göğüsten yapışık ikizler dünyaya geldi

Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel
Hindistan'da karın ve göğüsten yapışık ikizler dünyaya geldi

Hindistan'ın Odisha eyaletine bağlı Kendrapara şehrinde karından ve göğüsten yapışık ikizler dünyaya geldi.

Hindistan'ın Odisha eyaletine bağlı Kendrapara şehrinde karından ve göğüsten yapışık ikizler dünyaya geldi.

Hindistan'ın medya kuruluşlarından NDTV'nin haberine göre, Odisha eyaletine bağlı Kendrapara'da özel bir hastanede 11 Nisan'da ikiz kız bebekleri dünyaya geldi.

Karın ve göğüsten yapışık halde doğan kız bebeklerin üç eli var.

Kendrapara'da bir hastanede çocuk doktoru olan Debashis Sahoo, siyam ikizlerinin hayatta kalmasının ve normal bir yaşam sürmesinin zor olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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