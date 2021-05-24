Hindistan'da 'kara mantar' hastalığıyla ilgili 9 bin vaka
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Hindistan'da 'kara mantar' hastalığıyla ilgili 9 bin vaka

Hindistan'da 'kara mantar' hastalığıyla ilgili 9 bin vaka
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Hindistan'da ölümcül 'kara mantar' hastalığıyla ilgili 9 bin vaka görüldü açıklandı.

Koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Hindistan'da ölümcül 'kara mantar' hastalığıyla ilgili 9 bin vaka görüldü açıklandı.

Koronavirüsün pençesindeki Hindistan'da Sağlık Bakanlığı, ülkede giderek yayılan ölümcül 'kara mantar' hastalığıyla bağlantılı 9 bin vakanın görüldüğünü açıkladı. Ölümcül 'kara mantar' ile ilgili vakaların yarısından çoğunun Gujarat ve Maharaştra'da eyaletlerinde  görüldüğü ifade edildi. Hindistan Sağlık Bakanlığı, ülkedeki 15 vilayette toplam 9 bin ölümcül kara mantar vakasının görüldüğünü açıkladı. Kara mantar hastalığına ilişkin artan vaka sayıları nedeniyle ülkedeki sağlık uzmanları, hükümete 29 vilayette salgın ilan edilmesi çağrısında bulunuldu.

MUKORMİKOZ NEDİR?

Dünya genelinde nadir görülen bir enfeksiyon türü olarak biliniyor. Toprak, bitki, dışkı veya çürüyen meyve ve sebzelerde bulunan mukor küfüyle temas sonucu görülebiliyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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