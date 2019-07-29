Hindistan'da kaplan nüfusu 3 bine yaklaştı

Hindistan'da kaplan nüfusunun, 2014-2018 döneminde yüzde 33'ten fazla artış göstererek 3 bine yaklaştığı bildirildi.

Hindustan Times'ın haberine göre, Başbakan Narendra Modi, Ulusal Kaplan Koruma Kurumu'nun 2018 yılına ilişkin ülke genelindeki tahmini kaplan rakamlarıyla ilgili raporunu açıkladı.

Modi, yaptığı konuşmasında, 2014'de 2 bin 226 olduğu tahmin edilen kaplan nüfusunun 2018'de 2 bin 967'ye ulaştığını ifade etti.

Kaplan popülasyonundaki artışın tüm Hintleri ve doğa severleri mutlu ettiğini söyleyen Modi, "Yaklaşık 3 bin kaplanla Hindistan, dünyadaki kaplanlar için en büyük ve güvenli yaşam alanlarından biri.

Dünyadaki kaplanların dörtte üçü Hindistan'da bulunuyor." dedi.

Hindistan'daki ormanlık ve koruma alanlarının sayısının arttığını dile getiren Modi, 2014'de 692 olan koruma altındaki alanların sayısının 2019'da 860'a çıktığını kaydetti.

Kaplan nüfusunda yüzde 33'ten fazla artışın olduğu belirtilen raporda, kaplan nüfusunun en fazla olduğu eyaletlerin 526 kaplan ile Madhya Pradeş, 524 kaplan ile Karnataka ve 442 kaplan ile Uttarakhand olduğu bildirildi.

Kaynak: AA