Hindistan'da Kanalizasyondan Timsah Çıktı
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Hindistan'da Kanalizasyondan Timsah Çıktı

Hindistan'ın güneyindeki Mumbai şehrinde kanalizasyon sistemine giren timsah, 7 saatlik uğraşların ardından kurtarıldı.

Hindistan'da Kanalizasyondan Timsah Çıktı

Mumbai sakinleri, kanalizasyonda yüzen timsahı fark ederek doğal yaşamı koruma ekiplerine haber verdi. Ekipler, 130 santimetre uzunluğundaki ve 8 kilogram ağırlığındaki timsahı kurtarmak için pompalarla kanalizasyondaki su seviyesini düşürdü ve tüm çıkışları tuttu.

KURTARMA ÇALIŞMALARI 7 SAAT SÜRDÜ

Timsah, 15 kişiden oluşan ekibin 7 saatlik çalışmasının ardından kurtarılarak doğal yaşam ortamına bırakıldı. Doğal Yaşamı Koruma uzmanları, boyutunun küçük olması nedeniyle timsahın kanalizasyonda hayatta kalmayı başardığını belirtti.

SELLER SÜRÜKLEMİŞ

Kurtarılan timsahın, Muson yağmurları sırasında yaşanan sellerde kanalizasyona sürüklendiği tahmin ediliyor.

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