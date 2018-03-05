Hindistan'da Kanalizasyondan Timsah Çıktı
Hindistan'ın güneyindeki Mumbai şehrinde kanalizasyon sistemine giren timsah, 7 saatlik uğraşların ardından kurtarıldı.
Mumbai sakinleri, kanalizasyonda yüzen timsahı fark ederek doğal yaşamı koruma ekiplerine haber verdi. Ekipler, 130 santimetre uzunluğundaki ve 8 kilogram ağırlığındaki timsahı kurtarmak için pompalarla kanalizasyondaki su seviyesini düşürdü ve tüm çıkışları tuttu.
KURTARMA ÇALIŞMALARI 7 SAAT SÜRDÜ
Timsah, 15 kişiden oluşan ekibin 7 saatlik çalışmasının ardından kurtarılarak doğal yaşam ortamına bırakıldı. Doğal Yaşamı Koruma uzmanları, boyutunun küçük olması nedeniyle timsahın kanalizasyonda hayatta kalmayı başardığını belirtti.
SELLER SÜRÜKLEMİŞ
Kurtarılan timsahın, Muson yağmurları sırasında yaşanan sellerde kanalizasyona sürüklendiği tahmin ediliyor.
YORUMLAR (10)
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Nerden gelmiş adanayaCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bursadan kaçmış olabilirCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Ne güzel memlekette yaşıyoruz be. Ne aslan ne kaplan ne piton ne de timsah var.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Genemi adana laaaaaa.Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Rica ederim hia, Allah razı olsun :) Adana nın bizim için gerçekten ayrı bir yeri var, seviyoruz bizde.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır