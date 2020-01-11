Hindistan'da kamyonla çarpışan otobüsün yanması sonucu 20 kişi öldü

11.01.2020 19:46 | Son Güncelleme: 11.01.2020 19:46

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde çift katlı otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti.

Uttar Pradesh polisi, Kannauj bölgesindeki bir otoyolda meydana gelen kazada yakıt tankı patlayan çift katlı otobüsün alev aldığını, kazada 20 kişinin öldüğünü, 21 kişinin yaralandığını açıkladı.

Otobüs kazalarının yaygın olarak görüldüğü Hindistan'da her yıl yaklaşık 150 bin kişi trafik kazalarında hayatını kaybediyor.

Kaynak: AA