Hindistan'da kaldırımda yürüyen yayalar, kaza sonrası ezilmekten son anda kurtuldu

Hindistan'ın Keşmir bölgesinde motosikletlinin dengesini kaybetmesi sonucu karşı şeritten gelen mini kamyonetin sürücüsü, motosikletliyi ezmemek için manevra yaptı.

Hindistan'ın Keşmir bölgesinde motosikletlinin dengesini kaybetmesi sonucu karşı şeritten gelen mini kamyonetin sürücüsü, motosikletliyi ezmemek için manevra yaptı. O sırada kaldırımda yürüyen iki yaya, manevra sonucu devrilen kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kaza, Hindistan'ın Keşmir bölgesinin merkezinde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü hareket halindeyken dengesini kaybederek yola düştü. O sırada karşıdan gelen mini kamyonet tipi aracın sürücüsü ise motosikletliye çarpmamak için ani manevra yaptı. O sırada kaldırımda yürüyen iki yaya manevra sonucu devrilen kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazada yayaların hafif yaralandığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı