Hindistan'da kadınlardan oluşan yardım kuruluşu ihtiyaç sahipleri için günlük yemek sağlıyor

Hindistan'ın Kerala eyaletinde kadınlardan oluşan "Yalnız Değilim" adlı sivil toplum kuruluşu, ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtıyor.

Pandemi döneminde yeni bir misyon olarak başlatılan projenin amacı, halka açık mekanlara konulan gıda kutuları aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ücretsiz yemek sunmak.

"Karuthal" olarak adlandırılan proje, günde bir kez yiyecek sağlamak anlamına geliyor.