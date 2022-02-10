Hindistan'da kadınlardan oluşan yardım kuruluşu ihtiyaç sahipleri için günlük yemek sağlıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hindistan'da kadınlardan oluşan yardım kuruluşu ihtiyaç sahipleri için günlük yemek sağlıyor

AA, Ashik K.s. - Güncel
 - Güncelleme:

Hindistan'ın Kerala eyaletinde kadınlardan oluşan "Yalnız Değilim" adlı sivil toplum kuruluşu, ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtıyor.

Hindistan'ın Kerala eyaletinde kadınlardan oluşan "Yalnız Değilim" adlı sivil toplum kuruluşu, ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtıyor.

Pandemi döneminde yeni bir misyon olarak başlatılan projenin amacı, halka açık mekanlara konulan gıda kutuları aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ücretsiz yemek sunmak.

"Karuthal" olarak adlandırılan proje, günde bir kez yiyecek sağlamak anlamına geliyor.

Hindistan'da kadınlardan oluşan yardım kuruluşu ihtiyaç sahipleri için günlük yemek sağlıyor

Hindistan'da kadınlardan oluşan yardım kuruluşu ihtiyaç sahipleri için günlük yemek sağlıyor

Hindistan'da kadınlardan oluşan yardım kuruluşu ihtiyaç sahipleri için günlük yemek sağlıyor

AA / Ashik K.s. - Güncel

Pandemi, India, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title