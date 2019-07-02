Hindistan'da kadın memuru döven saldırganlar yakalandı

Hindistan'ın Telangana eyaletinde kadın orman memurunu sopalarla döven 14 saldırgan yakalandı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, geçen pazar günü eyaletin ormanlık bölgesine giderek ormanın ağaçlandırılması için fidan dikmek isteyen görevliler, yaklaşık 30 kişilik bir grubun protesto gösterileri sırasında saldırıya uğradı.

Kadın Orman memurlarından Chole Anita, eyleme katılan saldırganlar tarafından sopa ve çubuklarla dövülerek ağır yaralandı.

Eyalet yönetimindeki iktidar partisi Telangana Rashtra Samithi (TRS) liderlerinden Krishna Rao'nun eyleme öncülük ettiği ve saldırıyı yönlendirdiği ifade edildi.

Saldırının ardından görüntüleri inceleyen polis yetkilileri, TRS'den Eyalet Yasama Meclisi Milletvekili Koneru Konappa'nın kardeşi de olan Krishna Rao'nun aralarında bulunduğu 14 saldırganı gözaltına aldı.

Kadın memurun saldırıya uğradığı sırada müdahalede bulunmayan 2 polis memurunun da açığa alındığı bildirildi.

Saldırının ardından hastaneye kaldırılan Chole Anita'nın taburcu edildiği, sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Bölgede, Adivasi olarak bilinen yerli topluluklar, yetkililerin ormanlardaki arazilerde bu tür çalışmalar yaparak kendi topraklarını ellerinden aldığını iddia ediyor.

Kaynak: AA