Hindistan'da kadın aydınlar başörtüsü yasağını nefret suçu olarak nitelendirdi

Hindistan'da kadın aydınlar, Karnataka eyaletinde okullardaki başörtüsü yasağının nefret suçu olduğunu söyledi.

Radio Pakistan sitesinin haberine göre, avukat, gazeteci, akademisyen ve kadın hakları aktivisti 2 binden fazla aydın, bir açık mektupla, başörtüsünün Hindistan'daki Müslüman kadınlara ayrımcılık yapmak ve onlara saldırmak için yalnızca bahane olduğunu belirtti.

Mektupta, Karnataka okullarında başörtüsü takma hakkı için gösteri yapan Müslüman öğrencilerle dayanışma içinde olunduğu bildirildi.

Kadın aydınlar, Bibi Muskan Khan'ın üniversiteye girerken sözlü tacize uğradığı videonun, başörtüsünün Müslüman kadınlara yönelik saldırılarının bir sonraki bahanesi haline gelebileceğine dair bir uyarı olduğunu vurguladı.

Karnataka eyaletinde mahkeme, başörtüsü gerginliğinin yaşandığı kentte öğrencilerin konuya dair karar açıklanıncaya kadar başörtüsüyle okullara giremeyeceğini bildirmişti.

Başörtülü öğrencinin sözlü tacize uğradığı görüntüler

Hindistan'da gazeteci Mohammed Zubair, Twitter'dan başörtülü öğrenci Bibi Muskan Khan'ın üniversite bölgesinde bir grup öğrenci tarafından sözlü tacize uğradığı görüntüleri paylaşmış, söz konusu görüntüler kısa sürede viral olmuştu.

Zubair'in paylaşımı, siyasiler ve gazeteciler de dahil olmak üzere birçok kişi tarafından Khan'a destek mesajlarıyla paylaşılmıştı.

Paylaşımda, Hindu kültüründe kullanılan safran şal takan öğrencilerin, Hindu inancına bağlı kalmanın bir sembolü olarak kullanılan "Lord Rama'ya Zafer (Jai Shri Ram)" sloganları eşliğinde Khan'ın üzerine yürüdüğü; buna karşılık Bibi Muskan Khan'ın "Burkamı çıkarmamı isteme hakkını onlara kim verdi?", "Allahu Ekber" ifadeleriyle karşılık verdiği görülüyor.

Karnataka eyaletinde başörtüsü yasağı

Eyalet genelinde uzun süredir uygulanan başörtüsü yasağı, 1 Ocak'ta devlete ait Udupi Kadın Yüksekokulundaki Müslüman öğrencilerin derslere başörtüsüyle girmesiyle tartışılmaya başlandı.

Karnataka'da diğer okullarda da Müslüman kız öğrencilerin başörtülü derslere girmesi üzerine Hindu öğrenciler tepki göstererek derslere safran rengi şalla girmeye başlamıştı.

Udupi'deki okul yöneticileri, hükümet yetkilileri ile öğrenci ve aileleri arasında 19 Ocak'ta yapılan toplantıda bir çözüme varılamamış, 5 kız öğrenci okul dışında protestolara başlamıştı.

Eyalet hükümeti, 26 Ocak'ta uzman paneli kurmuş; panel görüşünü bildirene kadar başörtülü öğrencilerin üniforma kurallarına uyması ve okula başörtüsüz girmesi istenmişti.

Başörtülü öğrenciler, 31 Ocak'ta Karnataka Yüksek Mahkemesine başvurarak başörtüsünün Hindistan anayasasının sağladığı temel bir hak olduğunu savunmuştu.