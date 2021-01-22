Hindistan'da kaçak madende göçük: 6 ölü

Hindistan'ın kuzeydoğusunda kaçak kömür madeninde meydana gelen göçük nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin Meghalaya eyaletindeki bir mahkemeden yapılan açıklamaya göre, eyaletin Doğu Jaintia Hills bölgesinde bulunan ruhsatsız kömür madeninde dün bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi.

Kurtarma çalışmaları sonucunda 6 madencinin cesedine ulaşıldı.

Meghalaya eyaletinde çevreyi koruma amacıyla kömür madenciliği yasaklanmıştı ancak bazı madenler ruhsatsız şekilde işletilmeye devam ediliyordu.

Meghalaya'nın Ksan bölgesinde 2018 yılında başka bir kaçak kömür madenini su basması nedeniyle 15 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı