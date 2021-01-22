Hindistan'da kaçak madende göçük: 6 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hindistan'da kaçak madende göçük: 6 ölü

22.01.2021 18:57 | Son Güncelleme: 22.01.2021 18:57
Hindistan'da kaçak madende göçük: 6 ölü

Hindistan'ın kuzeydoğusunda kaçak kömür madeninde meydana gelen göçük nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın kuzeydoğusunda kaçak kömür madeninde meydana gelen göçük nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin Meghalaya eyaletindeki bir mahkemeden yapılan açıklamaya göre, eyaletin Doğu Jaintia Hills bölgesinde bulunan ruhsatsız kömür madeninde dün bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi.

Kurtarma çalışmaları sonucunda 6 madencinin cesedine ulaşıldı.

Meghalaya eyaletinde çevreyi koruma amacıyla kömür madenciliği yasaklanmıştı ancak bazı madenler ruhsatsız şekilde işletilmeye devam ediliyordu.

Meghalaya'nın Ksan bölgesinde 2018 yılında başka bir kaçak kömür madenini su basması nedeniyle 15 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Selçuk Özdağ Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Gülben Ergen Serdar Ortaç Demet Özdemir
Spor Mesut Özil Arda Turan Stjepan Tomas Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Tarım Ankara Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hindistan'da kaçak madende göçük: 6 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 19:00:43. #1.16#
title