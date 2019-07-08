Hindistan'da Japon beyin iltihabı salgını sürüyor

Hindistan'ın Assam eyaletinde son üç ayda ensefalit (Japon beyin iltihabı) salgınında 57 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Assam Ulusal Sağlık Misyonundan yapılan açıklamada, 8 Temmuz itibarıyla eyaletin 33 bölgesinden 26'sında etkili salgında yaşamını yitirenlerin sayısı 57'ye yükseldi.

Açıklamada, toplamda 234 pozitif Japon ensefalit vakası rapor edilirken, son 2 haftaya göre eyaletteki vaka sayısında azaltma görüldüğü kaydedildi.

Culex türü sivrisineklerin taşıdığı Japon ensefaliti virüsünün, bulaştığı kişilerin yüzde 1'inde hastalık gelişiyor. Hastalığın ileriki seyirlerinde ani başlangıçlı baş ağrısı, yüksek ateş, oryantasyon bozukluğu, koma, titreme ve kasılma gibi belirtiler ile beyin iltihabı (ensefalit) oluşabiliyor.

Eyalette, geçen yıl 509 Japon ensefaliti vakası görülmüş, 94 kişi hastalık nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Ensefalitin bir başka türü haziranda Bihar eyaletinde 152 çocuğun ölümüne yol açmıştı.

Kaynak: AA