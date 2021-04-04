Hindistan'da isyancılarla çatışmada 22 asker öldü
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Hindistan'da isyancılarla çatışmada 22 asker öldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hindistan'da isyancılarla çatışmada 22 asker öldü

Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletinde, Maocu isyancılarla çıkan çatışmada 22 Hint askeri hayatını kaybetti, 30 asker yaralandı.

Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletinde, Maocu isyancılarla çıkan çatışmada 22 Hint askeri hayatını kaybetti, 30 asker yaralandı.

Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletindeki Bijapur bölgesinde yaklaşık 2 bin Hint askeri, Maocu isyancıların liderini yakalamak için operasyon düzenledi. Operasyon sırasında Hint askerleri ve Maocu isyancılar arasında çatışma çıktı. Polis tarafından yapılan açıklamada yaklaşık 3 saat süren çatışmada, 22 Hint askerinin hayatını kaybettiği, 30 askerin de yaralandığı belirtildi.

Onlarca askerin kayıp olduğu ve arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Çatışmada yaralanan askerlerin Raipur ve Bijapur'daki devlet hastanelerine kaldırıldığı kaydedildi.

Polis, isyancıların öldürülen güvenlik güçlerine ait silah, cephane, üniforma ve ayakkabıları çaldığını ifade etti. Öldürülen asker sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi.

Hindistan Başbakan Narendra Modi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cesur askerlerin fedakarlıklarını asla unutmayacağız" dedi. Ülkenin İçişleri Bakanı Amit Shah ise, "Düşmanlara karşı mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.

Kırsal kesimde yaşayanlar ve yoksullar için savaştıklarını iddia eden, Çin'in devrimci lideri Mao Zedong savunucusu Maocu isyancılar, 1960'lardan bu yana Hindistan'ın doğusunda eylemler düzenleyerek hükümet güçleriyle çatışıyor. - YENİ DELHİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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