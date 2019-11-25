Haberler » Ekonomi » Hindistan'da iPhone üretimine başlandı - Ekonomi

Hindistan'da iPhone üretimine başlandı

Hindistan Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Ravi Shankar Prasad, Hindistan'daki ilk iPhone'ların üretiminin yapıldığını duyurdu.

25.11.2019 13:59 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:59
Hindistan'da iPhone üretimine başlandı

Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Prasad, Hindistan'daki ilk iPhone'ların üretiminin yapıldığını duyurdu.

Prasad, "Bugün güzel bir gün" diyerek, elinde tuttuğu iPhone'un üzerinde yazan, "Hindistan'da üretilmiştir" yazısını okudu.ABD'li teknoloji firması Apple devam eden Çin-ABD ticaret savaşlarının ortasında iPhone XR üretimini Çin'den Hindistan'a taşımaya karar vermişti.


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et