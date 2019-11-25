Hindistan'da iPhone üretimine başlandı
Hindistan Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Ravi Shankar Prasad, Hindistan'daki ilk iPhone'ların üretiminin yapıldığını duyurdu.
Hindistan Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Ravi Shankar Prasad, Hindistan'daki ilk iPhone'ların üretiminin yapıldığını duyurdu.
Prasad, "Bugün güzel bir gün" diyerek, elinde tuttuğu iPhone'un üzerinde yazan, "Hindistan'da üretilmiştir" yazısını okudu.ABD'li teknoloji firması Apple devam eden Çin-ABD ticaret savaşlarının ortasında iPhone XR üretimini Çin'den Hindistan'a taşımaya karar vermişti.