Hindistan'da İnek Kestiği Söylenen Müslüman Terzi Linç Edilerek Öldürüldü

Hindustan'ın Madhya Pradeş eyaletinin Satna bölgesinde, hafta sonu, inek kestiği iddia edilerek bir çete tarafından saldırıya uğrayan 45 yaşındaki terzi öldürüldü.

MÜSLÜMAN TERZİ HAYATINI KAYBETTİ

Polis, Amgara köyünde taşlı sopalı saldırıya uğrayan 45 yaşındaki Müslüman terzi Riyaz'ın hayatını kaybettiğini, 38 yaşındaki arkadaşı taksici Shakeel'in yaralandığını belirtti.

"İNEK KESMEDİK"

Polise şikayetinde, bir çetenin, kendisine ve Riyaz'a gece geç saatlerde saldırdığını belirten Shakeel'in, inek kesmediklerini söylediği bildirildi. Polis, saldırı ve cinayet suçlamasıyla Amgara köyünden 4 kişiyi gözaltına aldı.

ÇOK SAYIDA NEFRET SALDIRISI DÜZENLENİYOR

Ülkede yakın dönemde hayvanları kesimhaneye götürdükleri ve et yedikleri gerekçesiyle özellikle Müslüman azınlığa yönelik çok sayıda nefret saldırısı düzenlendi.

11 KİŞİYE ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI

Hindistan'da bir mahkeme, mart ayında, geçen yıl et ticareti yapmakla suçladıkları bir Müslüman'ı linç ettikleri gerekçesiyle 11 kişiyi ömür boyu hapse mahkum etmişti.

ARTAN SALDIRILAR

Assam eyaletine bağlı Gauhati kentinin doğusundaki Nagon bölgesinde bir köyde, geçen yıl mayıs ayında halk, inek çaldıklarını iddia ettiği 2 Müslüman erkeği taş ve sopalarla öldürmüştü. Diğer yandan, 16 yaşındaki Cüneyt Han adlı Müslüman bir genç, geçen yıl haziran ayında, Mathura şehrinden Yeni Delhi'ye trenle seyahat ederken yanında et taşıdığı gerekçesiyle bir grubun bıçaklı saldırısına uğramış ve hayatını kaybetmişti.

İNEK KESENLERE ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI

Hindu milliyetçisi Hindistan Halk Partisinin (BJP) iktidarda bulunduğu Gujarat eyaletinde, geçen yıl mart sonunda inek öldürmeye ömür boyu hapis cezası getirilmiş, inek eti bulunduranlara da 7 ila 10 yıl hapis veya bin 500 ila 7 bin 500 dolar para cezası verilmesi öngörülmüştü.