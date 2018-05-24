Hindistan'da İnek Kestiği Söylenen Müslüman Terzi Linç Edilerek Öldürüldü
Hindistan'da inek kestiği iddia edilerek bir çete tarafından taşlı, sopalı saldırıya uğrayan Müslüman terzi linç edilerek öldürüldü.
Hindustan'ın Madhya Pradeş eyaletinin Satna bölgesinde, hafta sonu, inek kestiği iddia edilerek bir çete tarafından saldırıya uğrayan 45 yaşındaki terzi öldürüldü.
MÜSLÜMAN TERZİ HAYATINI KAYBETTİ
Polis, Amgara köyünde taşlı sopalı saldırıya uğrayan 45 yaşındaki Müslüman terzi Riyaz'ın hayatını kaybettiğini, 38 yaşındaki arkadaşı taksici Shakeel'in yaralandığını belirtti.
"İNEK KESMEDİK"
Polise şikayetinde, bir çetenin, kendisine ve Riyaz'a gece geç saatlerde saldırdığını belirten Shakeel'in, inek kesmediklerini söylediği bildirildi. Polis, saldırı ve cinayet suçlamasıyla Amgara köyünden 4 kişiyi gözaltına aldı.
ÇOK SAYIDA NEFRET SALDIRISI DÜZENLENİYOR
Ülkede yakın dönemde hayvanları kesimhaneye götürdükleri ve et yedikleri gerekçesiyle özellikle Müslüman azınlığa yönelik çok sayıda nefret saldırısı düzenlendi.
11 KİŞİYE ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI
Hindistan'da bir mahkeme, mart ayında, geçen yıl et ticareti yapmakla suçladıkları bir Müslüman'ı linç ettikleri gerekçesiyle 11 kişiyi ömür boyu hapse mahkum etmişti.
ARTAN SALDIRILAR
Assam eyaletine bağlı Gauhati kentinin doğusundaki Nagon bölgesinde bir köyde, geçen yıl mayıs ayında halk, inek çaldıklarını iddia ettiği 2 Müslüman erkeği taş ve sopalarla öldürmüştü. Diğer yandan, 16 yaşındaki Cüneyt Han adlı Müslüman bir genç, geçen yıl haziran ayında, Mathura şehrinden Yeni Delhi'ye trenle seyahat ederken yanında et taşıdığı gerekçesiyle bir grubun bıçaklı saldırısına uğramış ve hayatını kaybetmişti.
İNEK KESENLERE ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI
Hindu milliyetçisi Hindistan Halk Partisinin (BJP) iktidarda bulunduğu Gujarat eyaletinde, geçen yıl mart sonunda inek öldürmeye ömür boyu hapis cezası getirilmiş, inek eti bulunduranlara da 7 ila 10 yıl hapis veya bin 500 ila 7 bin 500 dolar para cezası verilmesi öngörülmüştü.
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su inekleri bi kacirsakta et yesek hindistanami gitsek napsak kilosu 5 tl ye olsa basip parayi alirdikCevap Yaz Yayından Kaldır
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Türkiye, İran gibi kurumsallaşmış ülkeler Hindistan''da İslam''ın yayılması için Hristiyanlar gibi misyonerlik faaliyetlerinde bulunması gerek. Bu faaliyetler onların ilkelliğini yok edebilir. . . Öyle ki Hindistan''a tatile giden bazı vatandaşlarımız, hava alanına varınca etrafı saran bir inek dışkısı kokusu olduğunu söyleyip, bu kokunun her yerde olduğunu ifade etmişlerdi.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Vay sıırlar vaay..harbi inek bu insanlarCevap Yaz Yayından Kaldır
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Hindistan'da inek olmak birçok ülkede insan olmaktan daha iyidir.Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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ASLINDA BUNLARIN TANRILARINI ÇAKTIRMADAN KAÇIRSAK KESİP FAKİRE FUKARAYA DAGITSAK ET YİYEMEYEN VATANDAŞ SEVİNSE BİZİM BAŞIMIZDAKİ POLİTİKACILARDA RAHATLASA BİDE BİZİMLE UGRAŞMASA ŞU ÖÜBAREK GÜNLERDE NE GÜZEL OLUR BEEECevap Yaz Yayından Kaldır